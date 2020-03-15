Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K.'nın evinde yaptığı aramada 174 adet captogan hap, 94 adet saksı içerisine ekilmiş Hint keneviri ve kurutularak öğütülmüş çeşitli miktarda Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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