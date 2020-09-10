Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde Y.D. isimli şahsın evine yapılan operasyonda, 10 gram kubar esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Y.D. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alındı. - HATAY