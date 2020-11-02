Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

02.11.2020 11:05
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçe merkezinde bulunan Mağaracık Mahallesinde Y.H. isimli şahsın

uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Olay Yeri İnceleme Timi, "Öğle" isimli narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramalarda, satışa hazır 12'si paket halinde ve 3'ü cam kavanoz içerisinde olmak üzere toplam 4 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y.H. sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Uyuşturucu, Samandağ, Esrar, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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