Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ) ile KOM şube ekipleri tarafından, adam öldürme suçundan 9'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile S.R.'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 640 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Araştırma, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

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