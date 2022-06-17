Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

17.06.2022 15:10
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si adam öldürmek suçundan aranan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si adam öldürmek suçundan aranan 16 kişiden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile KOM şube ekipleri tarafından, adam öldürme suçundan 9'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S. ile S.R.'nin de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 640 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi Hatay'da 4 milyon TL değerinde 16 kilogram 'balina kusmuğu' ele geçirildi Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira Hatay'da balina kusmuğu operasyonu! Parfümlerde kullanılan kusmuğun değeri tam 4 milyon lira
Kaynak: İHA

Araştırma, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 19:53:36. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement