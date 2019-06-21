Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

1 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]
Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlu Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aralamalarda ruhsatsız 3 adet silah, 2 adet kasatura, cep telefonu, kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda Yılmaz C., Davut S., Fevzi Ç., Mehmet P., İbrahim Ç., Metin S., Hasan Ş., Adem Ş., Mehmet C., İbrahim Ş., Mustafa C., Süleyman K. ve Reşat Y. gözaltına alındı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:34 Kaynak: İHA
Erzin, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 11:00:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]