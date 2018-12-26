Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2'si kadın 14 kişi gözaltına alındı.



Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.



Operasyonda, uyuşturucu ticarete yaptığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan zanlılarla bağlantıları olduğu tespit edilen 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı

Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu

Eşinden Şiddet Gören Kadından Kan Donduran Sözler: Oğlunu mu Önce Kesip Buzdolabına Koyayım, Seni mi

Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu