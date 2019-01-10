Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

1 saat önce

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltıHATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

HATAY - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Uyuşturucu kullanıcılarının da ifadeleri doğrultusunda farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, 120 gram kubar esrar, 1079 Captagon hap maddesi, 34 Ekstazi hap, 4 gram takoz esrar ve 0,15 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:30 Kaynak: İHA

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