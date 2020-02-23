Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananları deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmalarda yabancı uyruklu A.A.'nın Bağlar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada toplam 32 bin 600 adet captagon hap ele geçirildi. A.A. ile eşi H.M. gözaltına alındı.


H.M.'nin emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi: ne yaptım ki?
Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı 1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]