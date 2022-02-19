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Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı - Son Dakika

Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

19.02.2022 09:58

Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hassa ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına dair bilgilere ulaştı.

Bu kapsamda, eğitimli köpeklerin de katılımıyla Hatay merkezli Gaziantep, Rize ve Antalya'daki 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, aralarında kamu görevlisinin de bulunduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 150 gram sentetik uyuşturucu, 260 gram esrar, 180 gram eroin, 161 uyuşturucu hap, 27 kök Hint keneviri, 8 otomatik av tüfeği, 18 uyuşturucu içme aparatı ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı
Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı
Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı
Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

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Uyuşturucu, Jandarma, Hatay, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı - Son Dakika
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