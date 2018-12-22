Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 7 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi'ndeki bir tarlada narkotik köpeği Dante'nin katılımıyla arama yaptı.

Aramada, taşların arasına gizlenmiş bir poşet içinde 7 kilogram esrar bulundu.

Arazi sahibi N.A'nın aracında yapılan aramada da 60 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili N.A. ve O.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:43 Kaynak: AA

Dante, Yayladağı, Hatay, Güncel
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