Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Hatay'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan "torbacılara" yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip yaptı.



Ekiplerin merkez Antakya ilçesinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramda da 131 gram esrar, bin 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan emniyet kameralarına yansıyan görüntülerde, ekiplerin gecenin geç saatlerinde şüphelilerin evlerinin kapısını çalarak içeri girdikleri ve arama yaptıkları görülüyor.

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