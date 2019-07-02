Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 gram esrar ve 132 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 400 gram esrar ve 132 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu temini ve satışının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında Karakese Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Ekiplerin yaptığı aramada evin avlu kısmında ekili 132 kök Hint keneviri ve 400 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi Sami Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05 Kaynak: AA
Dörtyol, Hatay, Güncel
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