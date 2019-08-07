Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

14 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi kırsalındaki Suriye sınırında 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi kırsalındaki Suriye sınırında 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesi Suriye sınırı yakınlarında uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheliyi yakaladı.
İsmi açıklanmayan zanlının çantasında 9 kilogram esrar bulundu.
Türk vatandaşı olduğu öğrenilen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:12 Kaynak: AA
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