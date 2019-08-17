Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

45 dakika önce

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında bir otomobilde 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında bir otomobilde 40 kilogram esrar ele geçirildi.
Suriye sınırında görev yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler, Altınözü Kıyıgören Hudut Karakolu yakınlarında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Durdurulmak istenen aracın sürücüsü, otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçlerinin otomobilde yaptığı aramada 40 kilogram esrar bulundu.
Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı Adnan Menderes'in torunu, yeni partinin başına mı geçecek?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:31:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]