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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Hatay'da uyuşturucu operasyonuHatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, İskenderun ile Arsuz ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve bu suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Güzelçay ve Çetillik mahallelerinde operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun, Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:57 Kaynak: DHA
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