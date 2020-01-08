Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Baskınlarda  4 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İskenderun İlçesi Topboğazı mevkiinde şüplehendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpekle yapılar arama torpido bölümüne zulalanmış 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. Polis ayrıca, ilçe merkezinde bulunan boş arsada taşların altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.


Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar
Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti Bakan Selçuk'tan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki

Son Dakika Haberleri
23:22 Adana'da yakınları tarafından aranan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:25:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]