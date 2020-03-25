Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri H.C. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aramada 14.60 gr bonzai ele geçirildi. Şüpheli H.C. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY