Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda 1 kilo 390 gram esrar ile Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda 1 kilo 390 gram esrar ile Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri evde yaptıkları aramada kurutulmuş 1 kilo 390 gram esrar maddesi ile evin bahçesinde çiçekler arasına ekili halde 23 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili C.G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:10

Kaynak: İHA

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