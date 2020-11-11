Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek ilçeye bağlı Boynuyoğun Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 kilo 468 gram gram kubar esrar, 6,20 gram metamfetamin, 99,40 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada