Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 17,50 gram metamfetamin, 145 adet captagon hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak çalışma yaptı. Şehitler Mahallesi'nde bulunan eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 17,50 gram metamfetamin, 145 adet captagon ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

R.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. - HATAY