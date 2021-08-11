Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 8 kilo 200 gram takoz esrar, 430 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda 8 kilo 200 gram takoz esrar, 430 gram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - HATAY