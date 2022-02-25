Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

25.02.2022 11:55
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında Antakya/ Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı çalışma gerçekleştirdi. Zülüflühan Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alan ekipler bir evde arama yaptı. Aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli U.K. gözaltına alındı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da uyuşturucu tacirlerine Polis Özel Harekattan operasyon Hatay'da uyuşturucu tacirlerine Polis Özel Harekattan operasyon Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Serinyol, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı! Her sektörde yatırımı var
11:44 Ukrayna askerleri savaşa Nirvana'nın şarkısıyla gitti!
11:43 Taliban, Rusya ve Ukrayna krizinde tarafsız olduğunu belirtti: Krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözün
11:37 Misafirliğe gittiği 7. kattaki evden düşmüştü! Sedefnur, ailesine gözleriyle tepki vermeye başladı
11:23 Örtünün altında yatan cansız bedenin oğlu olduğunu anlayan baba sinir krizi geçirdi!
11:19 Yeni kazılmış mezar ekipleri harekete geçirdi! Ağzı bağlanmış köpek cesedi şaşkınlık yarattı
11:13 4 çocuk sahibi olmak isteyen Merve Özbey ikinci kez anneliği tadıyor!
11:12 25 Şubat'ta altının gram fiyatı 866 liradan alıcı buluyor
11:12 Nerede katliam varsa oradalar! Putin'in paralı askeri gücü Wagner Grubu, Ukrayna'da! Kurucuları FBI'ın en çok arananlar listesinde!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement