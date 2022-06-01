Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 90,19 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 22,32 gram eroin ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bölge Trafik Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta, araç içerisinde bulunan H.D., M.A. ile M.L.'nin yapılan üst aramasında ve A.H.M.'nin Cebrail Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada 90,19 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 22,32 gram eroin ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak H.D., M.A. ile M.L. hakkında adli işlem yapılırken, A.H.M. hakkında ise mevcutlu olarak işlem yapıldı. - HATAY