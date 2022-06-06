İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

06.06.2022 11:55
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada İsmet İnönü Mahallesi'nde M.A. adlı şahsa ait ikamette ve evde bulunan S.Ç., Ö.Ö., H.İ. adlı şahısların üst aramasında; 2 kilo 410 gram esrar, 210 adet captagon adlı hap, 2.53 gram kokain, 8 adet Hint keneviri bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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