Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

08.06.2022 16:46
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 166 kök keneviri bitkisi, 265 gram kubar esrar ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ve Samandağ ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 166 kök keneviri bitkisi, 265 gram kubar esrar ile 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Samandağ ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik icra edilen çalışmada F.D., S.A., F.Ö., F.Y., M.S. ve A.O. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda uzunluğu 40 santimetre ile 3 metre arasında değişen bin 166 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 265 gram kubar esrar ve 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Samandağ, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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