Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

11.06.2022 11:08
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 425 kök kenevir bitkisi, 2 bin 635 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 425 kök kenevir bitkisi, 2 bin 635 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Samandağ ve İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde M.S., Z.B., O.K., M.A. ile E.Y. isimli şahısların ikametlerinde ve organizatör M.E.'nin otomobil içerisinde yapılan aramada uzunluğu 1 – 2 metre arasında değişen 425 kök kenevir bitkisi, 2 bin 635 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 264 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

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Kaynak: İHA

İskenderun, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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