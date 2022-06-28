Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

28.06.2022 10:42
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçe Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçe Antakya ve Defne ilçelerinde toplam 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. A.A'nın Defne Harbiye Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada boyları 20 ile 220 cm arasında değişen 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.A. hakkında adli işlem yapıldı.

Antakya Ballıöz Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada ise boyları 50 ile 160 cm arasında değişen 12 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak T.H. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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