Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Narkotik birimlerince bir ikamette yapılan aramada 31,5 kilo esrar ele geçirildi.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde Narkotik
birimlerince bir ikamette yapılan aramada 31,5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Adana Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Birimleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü
Birimlerince fiziki ve teknik takip sonucu belirlenen bir adrese operasyonu düzenledi. Evin önündeki ahır olarak kullanılan bölümde narkotik ekiplerince yapılan yapılan aramada 31,5 kilo satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen esrar maddesi ile S.S. isimli kadın ile İ.T. (34) ve S.U. (44) adlı zanlılar gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
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