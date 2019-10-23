Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

1 saat önce

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklamaHATAY - Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu...

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

HATAY - Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay ve Arsuz ilçesine bağlı Çetillik mahallerinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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