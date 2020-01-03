Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

6 saat önce

HATAY'ın Altınözü, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı, System.String[]

HATAY'ın Altınözü, Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapanlara yönelik Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Antakya, Altınözü ve Reyhanlı'da eş zamanlı operasyon düzenledi.  33 adrese eş zamanlı baskın yapan jandarma, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 150 kilo toz esrar, 20 kilo esrar, 115 bin captagon hap, bin adet ecstasy ve 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.  Altınözü Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Altınözü, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FLAŞ
Hatay'da 3 kişi, tacizle suçladıkları genci beyzbol sopasıyla dövdüler ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:28 Denizli'de belediye otobüsüyle minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
22:27 Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi - Son Dakika
22:27 Bakırköy'de hastanede doktorun darp edilme anı kamerada - Son Dakika
22:26 Elazığ'da kaybolan 88 yaşındaki kadın bulundu - Son Dakika
22:25 "Baba Parası" filminin başrol oyuncuları izleyicilerle buluştu - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:31:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]