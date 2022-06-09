Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

09.06.2022 15:00
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 4 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda L.E., O M., İ.D. ile B.A.'nın evlerinde yapılan aramada, 14,86 gram eroin, 3,68 gram esrar, 1.05 gram metamfetamin, 1,28 gram sentetik kannabionid, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.D. hakkında uyuşturucu kullanmak için satın almaktan adli işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise adliyeye sevk edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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