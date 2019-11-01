Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 40 bin hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 40 bin hap ele geçirildi

Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 40 bin hap ele geçirildi

7 saat önce

HATAY'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 40 bin hap ele geçirildi, System.String[]

HATAY'da polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. isimli şüphelinin evinde çok sayıda uyuşturucu madde olduğu istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 40 bin 82 uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen S.K. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:41 Kaynak: DHA
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