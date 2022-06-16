Hatay İl Jandarma Komutanlığı ile Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çerçevesinde yürütülen çalışma sonucunda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. S.A., G.D., C.A.Ş., A.B. ve U.Ç. isimli şahıslara ait araçlarda 2 uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 200 gram eroin, 77 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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