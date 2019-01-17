Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
1 saat önce
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Antakya
, Reyhanlı
ve Altınözü
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirdi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:27 Kaynak: AA
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