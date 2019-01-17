Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki teknik takip sonucu operasyon düzenledi.

Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilirdi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:27 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
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