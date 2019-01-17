Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
44 dakika önce
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. 5 ay süren takibin sonucunda da operasyon düzenledi. Antakya
, Reyhanlı
ve Altınözü
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:33 Kaynak: DHA
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