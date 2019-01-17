Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

44 dakika önce

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. 5 ay süren takibin sonucunda da operasyon düzenledi. Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 815 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

- GÖRÜNTÜLÜ - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:33 Kaynak: DHA

Hatay, Güncel
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