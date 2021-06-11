Son dakika haberleri... Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Barbaros Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şahısların evlerine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda evler tek tek arandı. Operasyonda 1.53 gram eroin, 13.56 gram satışa hazır fişekler halinde esrar maddesi, 4 kök Hint keneviri, 47.80 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet av tüfeği, 2 adet kesici alet, 106 fişek, 4 bin 800 TL para ele geçirildi.

Operasyonda sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.I., M.I., R.B., H.A, T.T., C.Y., K.G. ve U.Ş. gözaltına alındı.