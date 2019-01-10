Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibe alındı.
İlçe merkezindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlıların gözaltındaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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