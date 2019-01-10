Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibe alındı.

İlçe merkezindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlıların gözaltındaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3. Dava
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:29:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]