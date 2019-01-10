Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibe alındı.



İlçe merkezindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.



Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlıların gözaltındaki işlemleri sürüyor.

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