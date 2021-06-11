HATAY'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI - Son Dakika

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde kimlikleri belirlenen şüphelinin adresine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.I., M.I., A.İ., R.B., H.A., T.T., C.Y., K.G. ve U.Ş. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 1.53 gram eroin, 13.56 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 47.82 metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, silahlara ait 75 fişek, 2 bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 4 bin 800 TL para ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.