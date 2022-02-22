Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 102 gram eroin, 1 adet enjektör ele geçirildi.

Kaçmaya çalışırken yakalanan B.D. ile B.K. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - HATAY