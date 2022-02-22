Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

22.02.2022 14:53
Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 102 gram eroin, 1 adet enjektör ele geçirildi.

Kaçmaya çalışırken yakalanan B.D. ile B.K. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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