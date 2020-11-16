Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

16.11.2020 10:51
Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün sabah şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün sabah şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı. Ekipler aldıkları bilgi doğrultusunda Çabala Mahallesi'nde bir eve şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplerin narkotik köpeği "Ares" eşliğinde yaptıkları aramada elektrik prizi içerisinde gizlenmiş halde, 22 gram metamfetamin maddesi ve 13 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç., M.K. ve S.T. nöbetçi mahkemece, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Çabala Mahallesi, Uyuşturucu, Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Son Dakika


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