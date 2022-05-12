Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

12.05.2022 10:38
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsü civarında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen H.Y.Ç., H.T. ve M.T. isimli şahısların ikamet ettiği Zülüflühan Mahallesindeki evinde yapılan arama sonucunda 1 kilo 601 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 162 adet fişek ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.T. ve M.T. sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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