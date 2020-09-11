Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle Esentepe ve Yıldırımtepe Mahallelerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama da yapan polis, rulo halinde satışa hazır 250 gram eroin, 300 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ele geçirildi.
Zanlılar S.A. ile H.İ.O. emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:01 - Kaynak: AA
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