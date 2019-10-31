Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

32 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı'da bir şüpheliyi takibe aldı.

F.K'nin evinde arama yapan ekipler, 40 bin 82 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. F.K. ile bağlantılı olduğu öne sürülen S.K. de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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