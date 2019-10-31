Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı'da bir şüpheliyi takibe aldı.

F.K'nin evinde arama yapan ekipler, 40 bin 82 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. F.K. ile bağlantılı olduğu öne sürülen S.K. de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.