Son dakika haberleri! Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, Reyhanlı'da yabancı uyruklu kişilerin ellerinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 6 parça halinde 1 kilogram 186 gram takoz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.H. ve M.S.C. gözaltına alındı.