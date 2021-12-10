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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

10.12.2021 13:12
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe emniyet ve jandarma ekipleri, İskenderun kent merkezi ile Hassa Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar, 27.60 gram kenevir tohumu ile 6,80 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İskenderun, Uyuşturucu, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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