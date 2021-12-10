Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evlerde yapılan aramada, 1 kilo 500 gram esrar, 27.60 gram kenevir tohumu ile 6,80 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İlçe emniyet ve jandarma ekipleri, İskenderun kent merkezi ile Hassa Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Hatay 'ın İskenderun ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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