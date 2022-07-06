İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Akevler Mahallesi'nde A.Ç. ve V.Ç'nin ev ile iş yerlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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