Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

06.07.2022 16:31
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Akevler Mahallesi'nde A.Ç. ve V.Ç'nin ev ile iş yerlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine arama yaptı.

Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonda 12 kök Hint keneviri, 4 kilo 200 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 110 uyuşturucu hap, 1,95 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirdi.

Şüpheliler A.Ç. ve V.Ç. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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