Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tüfek, 1 tabanca, 1 kilo 200 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, bin 527 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yayladağı, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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