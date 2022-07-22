Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

22.07.2022 22:56
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tüfek, 1 tabanca, 1 kilo 200 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, bin 527 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler Y.K. ve K.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yayladağı, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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