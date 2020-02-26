Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.J, M.C. ve H.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden H.C.'ye iki farklı kimlik kullanmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi. - HATAY

Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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