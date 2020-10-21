Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 838 gram esrar ile özel reçeteye tabi haplar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik İskenderun ilçesi Muradiye ve Barbaros mahalleleri ile Antakya ilçesi Ömer Alpagot Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan polis, 838 gram esrar, özel reçeteye tabi haplar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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