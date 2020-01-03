Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, System.String[]

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 150 kilogram plaka esrar, 20 kilogram kubar esrar, 115 bin uyuşturucu içerikli hap ile 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
Gaziantep'te 727 polisin katıldığı ve 24 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başlatıldı FLAŞ Nakliyecilerden dijital takograf protestosu

Son Dakika Haberleri
19:20 İran: Süleymani'nin intikamı uygun bir zaman ve mekanda alınacak - Son Dakika
19:20 Karabük'te minik eller sokak kedileri için çalıştı - Son Dakika
19:17 Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis - Son Dakika
19:16 FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye... - Son Dakika
19:13 Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttılar - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:23:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]